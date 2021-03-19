PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten 15 kişi için gözaltı kararı
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PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten 15 kişi için gözaltı kararı

19.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:44
PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten 15 kişi için gözaltı kararı

Muş ve Varto Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Muş ve Varto Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; örgütün talimatları ile kurulan köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten, propaganda yapan, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde özyönetim açıklamasına katıldığı tespit edilen 15 şahıs hakkında gözaltı ve arama kararı verildiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yaldız

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