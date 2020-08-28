Son dakika... Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
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Son dakika... Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı Aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

28.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:05

Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı. 2014 yılında Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika... Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Kaynak: İHA

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