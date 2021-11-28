Son Dakika | Muş'ta "Tenere" belgesel filminin sinema gösterimi yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, "Tenere" isimli belgesel filmini vatandaşlarla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte temizlik, alt ve üst yapı, park, bahçe gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik projeleri de yürütülüyor.

Bu kapsamda Muşlu Hasan Söylemez'in yönetmenliğini yaptığı 'Tenere' isimli belgesel filminin sinema gösterimi yapıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, alt ve üst yapı çakışmalarının yanı sıra kültür etkinliklerine de önem verdiklerini söyledi.

Hasan Söylemez'in büyük emekleriyle hazırlanan belgesel filmini vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Asya, şunları söyledi:

"İlimizde bu tür etkinlikleri yapamamanın eksikliğini yaşıyorduk. Şükürler olsun bu eksiklikler geride kaldı. İlimizin öncelikli hizmetlerini hayata geçirdik. Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri sosyal belediyecilik yönümüzle yapmaya devam edeceğiz. Davetimize icabetinden hemşerimiz Hasan Söylemez'e teşekkür ederim."

Hasan Söylemez ise hazırladığı belgesel filminin doğup büyüdüğü şehirde gösterime girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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