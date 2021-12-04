Son dakika: Muş'ta "Eren Kış-11" operasyonu - Haberler
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Son dakika: Muş'ta "Eren Kış-11" operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Muş'ta

Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor. - MUŞ

Son dakika: Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu

Son dakika: Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu

Son dakika: Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu

Son dakika: Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu

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