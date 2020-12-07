Kurtulmuş: "Milli menfaatlerimizden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz"
07.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:12
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
TBMM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı