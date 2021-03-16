Muş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Muş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

16.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:56
Muş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Muş merkezli Ankara ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muş merkezli Ankara ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı çalışmada, Ankara, İstanbul ve Muş'ta 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yaldız

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