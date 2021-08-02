Son dakika! Muş Belediyesi'nden Antalya'daki yangına araç desteği
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Son dakika! Muş Belediyesi'nden Antalya'daki yangına araç desteği

Son dakika! Muş Belediyesi'nden Antalya'daki yangına araç desteği
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muş Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla itfaiye aracı gönderdi.

Muş Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla itfaiye aracı gönderdi.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatıyla Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verilmesi amacıyla bir itfaiye aracı ve 2 personel görevlendirildi.

Antalya ve çevre illerinde meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirten Asya, imkanlar dahilinde yangına müdahale için ekibi bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Asya, "Dileğimiz ve temennimiz bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesidir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." dedi.

Son dakika! Muş Belediyesi'nden Antalya'daki yangına araç desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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