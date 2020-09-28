Son Dakika | Muş Belediye Başkanı Asya itfaiye çalışanlarıyla bir araya geldi
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Son Dakika | Muş Belediye Başkanı Asya itfaiye çalışanlarıyla bir araya geldi

28.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:05
Son Dakika | Muş Belediye Başkanı Asya itfaiye çalışanlarıyla bir araya geldi

Son dakika gündem haberi: Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi Asya, yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin zor şartlarda çalıştığını belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

Asya, yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin zor şartlarda çalıştığını belirtti.

İtfaiye personelinin her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatını hiçe sayarak insanların canını ve malını kurtarmak için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı yangın, deprem, sel gibi birçok afete karşı koruyor. İtfaiyecilik risk taşıyan bir meslektir. Acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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