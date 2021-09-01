Son dakika: Mürsel İncir Şenliği başlıyor
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Son dakika: Mürsel İncir Şenliği başlıyor

Son dakika: Mürsel İncir Şenliği başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Mudanya Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek için siyah incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi'nde incir şenliği düzenlenecek.

Mudanya Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek için siyah incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi'nde incir şenliği düzenlenecek.

5 Eylülde Mürsel'de gerçekleşecek şenlikte "en kaliteli incir ve en lezzetli incir tatlısı" yarışmalarının haricinde sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bahtiyar Özdemir sahne alacak. Dereceye giren yarışmacılar jüri üyeleri tarafından ödüllendirilecek. Üreticiyi desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 5 Eylülde Bursalıları Mudanya'nın üç karasından biri olan siyah incirin tadına bakmaya davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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