Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
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Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu

12.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:54
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu

Son dakika gelişmesine göre Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde proje değişikliğinin ardından yeniden başlayan spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde proje değişikliğinin ardından yeniden başlayan spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nde Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba'da Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Mahallesi'nde Ermenek Ortaokulu, Memurevleri Mahallesi'nde Namık Kemal Ortaokulu ve Yüksekalan Mahallesi'nde 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine yaptırdığı spor salonlarına bir yenisini Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde ekliyor.

Kızıltoprak Mahallesi'nde, bin 95 öğrencisi bulunan Antalya'nın 30 yıllık eğitim kurumunda bu yılın ocak ayında başlayan ancak farklı fonksiyonlar eklenmesiyle değişen projesi ve pandemi süreci nedeniyle ara verilen spor salonu inşaatı, zemin betonunun dökülmesiyle yeniden başladı. Hafta içi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri beton dökümü tamamlarken Başkan Uysal da çalışmaları yeninde inceledi. Başkan Uysal'a, incelemesi sırasında okul müdürü Bahri Toker eşlik etti.

"6. salon"

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokol çerçevesinde Muratpaşa'da 5 salon inşaatını tamamladıklarını söyledi. Metin Nuran Çakallıklı'nın 6'ncı salon olacağını belirten Başkan Uysal, "Okul bahçelerine yaptığımız salonlar ve diğer yatırımlarımızla 8 yeni spor tesisini Muratpaşa'mıza kazandırdık" dedi. Bir şehirde gelişmiş spor yapma imkanlarının asfalt, kaldırım, fiziki mekanlar ve kültür hizmetleri gibi şehrin standartları arasında yer aldığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: "Muratpaşa'mızda bu konuda büyük ilerleme kaydettik. Mahallelerimizde hem çocuklarımız hem insanlarımız spor yapabiliyor. Spor yapmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Sağlıklı yaşama duyulan özlem günden güne artıyor. Bu da yerel yönetimlere belli yükümlülükler yüklüyor. Biz de müteahhitlik hizmetlerine başvurmadan, kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz. Pandemi şartlarında da bu hizmetlerini bir şekilde sürmesi lazım. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıl hizmete girer ve Muratpaşa'mızda zincire bir büyük halka daha eklemiş oluruz." - ANTALYA

Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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