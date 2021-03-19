Son dakika! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı

19.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:04
Son dakika! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratlı ilçesi Büyükkarıştıran beldesi karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim İ. yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Aydın D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın D. adlı sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza bölgesine giden polis ekipleri ise bir yandan yoldaki trafik güvenliğini sağlarken, diğer yandan da olaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Son dakika! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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