Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BOLU'da, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif eden, televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı.

BOLU'da, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif eden, televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı. Gazeteci ve polislere sataşıp, sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Ptt Caddesi'nde meydana geldi. Katıldığı televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, 31 Ağustos'ta, aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle ceza kesen polislere cebinden çıkardığı paralarla rüşvet teklif ederek de tepki çekmişti. Özdemir, aynı yere bu kez de kendisine ait minibüsü park ederek, yine olay çıkardı. Özdemir ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen polis ekiplerine sataştı. Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, polislere dönerek, "Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler" dedi.

Polisin uyarılarına rağmen canlı yayını sürdüren Murat Özdemir ile arkadaşı, gözaltına alındı.

Murat Özdemir hakkında, 1 ay önce de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya hakaret ettiği ve aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan Özdemir, 'maske takmamak'tan idari, 'alkollü araç kullanmak'tan ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan da hakkında işlem uygulanıp, serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Murat Özdemir, bu kez gazeteci ve polislere sataştı; yine gözaltında

Murat Özdemir, bu kez gazeteci ve polislere sataştı; yine gözaltında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Magazin Seda Sayan Müge Anlı Esra Erol Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:45:07. #1.12#