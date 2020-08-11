Son Dakika | Murat Övünç hakkında uzaklaştırma kararı Son dakika güncel haberine göre KATILDIĞI açık hava programında sanatçı Yeşim Salkım'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan sosyal medya fenomeni Murat Övünç hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

KATILDIĞI açık hava programında sanatçı Yeşim Salkım 'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan sosyal medya fenomeni Murat Övünç hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Mahkeme bu konuyla gündem oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldı.

Şarkıcı Yeşim Salkım, 2 Ağustos 2020 tarihinde Antalya'da sahne alan Murat Övünç'ün kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Merve Uçanok'un sunduğu suç dilekçesinde Övünç'ün söz konusu hakareti 3 kez tekrarladığı ifade edilerek hakaretin Salkım'ın onur, şeref ve saygınlığının rencide eder nitelikte olduğu vurgulandı. Suç duyurusunda Övünç'ün elinde mikrofonla, herkesin duyacağı şekilde hakaret etmesi hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca Avukat Uçanok, Övünç hakkında uzaklaştırılma kararı talep etti.

2 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRILMA KARARI ALINDIİstanbul 1. Aile Mahkemesi de Övünç hakkında korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı. Ayrıca mahkeme bu konuyla gündem oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldı. "KADIN ÜZERİNDEN MİZAH YAPILMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"Uzaklaştırma kararının ardından yazılı açıklama yapan avukat Merve Uçanok ise şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övünç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık. Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız. Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz."

- İstanbul

Kaynak: DHA