Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı
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Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı

24.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:02

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Munzur Üniversitesinde yüz yüze eğitime geçildi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Munzur Üniversitesinde yüz yüze eğitime geçildi.

Birinci sınıflar hariç uygulamalı bölümler ve programlarda yüz yüze eğitime başlanan üniversitenin öğrencilerine, sağlık çalışanları tarafından düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor.

6 bin 500 öğrencisi bulunan üniversitenin akademik ve idari personeline de belirli aralıklarla test uygulanıyor.

Munzur Üniversitesi kampüsüne giriş ve çıkışlar, görevlilerce Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanması ve ateş ölçümlerinin ardından gerçekleşiyor.

Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar dönemi ile 2 bin öğrencinin derslere başlayacağını belirterek,"Sağlık Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda eğitime pazartesi günü itibarıyla başladık ve gerekli tedbirlerimizi de aldık. Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık ve üniversitemizde İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan Kovid-19 alanında öğrencilerimizin testlerini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize 10 gün sonra tekrar test uygulanacak." dedi.

İpek, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında öğrencilerin barınacağı yurtlarda da gerekli tedbirlerin alındığını anlattı.

Öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan İpek, "Üniversitemizde pandemi kurulu oluşturduk. Bu kurulda yer alan ekipler, yemekhane ve diğer noktalarda sürekli öğrencilerimizin salgından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Programı öğrencisi Gülistan Dere de salgın sebebiyle uzun süre üniversiteden ve arkadaşlarından ayrı kaldığını belirtti.

Yüz yüze eğitimin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dere, "Tüm tedbirler alındı, testlerimizi yaptırdık, derslerimize başlayacağız." diye konuştu.

Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı
Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı
Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı
Munzur Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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