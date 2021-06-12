Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı

Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Multinet Up, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu sene ilkini organize ettiği Turkey CX Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülü, "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" kategorisinde ise...

Multinet Up, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu sene ilkini organize ettiği Turkey CX Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülü, "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" kategorisinde ise altın ödülü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nin finalleri ve ödül töreni Türkiye'den ve dünyadan müşteri deneyimi liderlerinin katılımıyla düzenlendi.

Markaların müşteri odaklılık hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaların başarısının ödüllendirildiği etkinlikte Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" seçildi. Deneyim yönetimini insan, teknoloji ve süreç boyutlarıyla birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürüten Multinet Up, "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde de gümüş ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül, şunları kaydetti:

"Multinet Up'ta paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiğimiz çözümleri inovatif bir perspektifle ve en yeni teknolojiler aracılığı ile üretiyor, yeni nesil bir deneyim hedefliyoruz. 'Mükemmel çalışan deneyimi, mükemmel müşteri deneyiminin ön koşuludur' mottosundan hareketle, deneyimin teknoloji ve süreç boyutlarını insan boyutuyla birlikte ele alıyoruz.

Değişimin, ancak içten dışa doğru yükseldiği takdirde uzun soluklu ve etkili olacağının bilinciyle 2017 yılında organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik. İK, Proje ve Ürün Yönetimi, Müşteri Deneyimi ve Operasyonları, Süreç ve Kalite Yönetimi departmanlarımızı Müşteri Deneyimi CXO çatısı altında topladık. Kültürel dönüşümümüzü ise geleneksel liderlik anlayışından her açıdan farklı olan çevik liderlik modeliyle başardık."

Yüngül, yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecinin ardından hem çalışanlara hem de müşterilere sundukları deneyimde dikkati çekici, ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Örneğin, birkaç ay önce yaptığımız anket sonuçlarına göre Multinet Up'ta çalışan memnuniyet oranımız yüzde 95. Benzer şekilde, müşterilerimizle iletişimde olduğumuz yazılı ve sözlü kanallardaki memnuniyet anket puanımız beşlik skor üzerinden 4,7 seviyesinde. Multinet Up'ın bu başarılarının Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nin değerli jürisi tarafından tescillenmesi bizim için çok gurur verici. Paydaşlarımızla etkileşimde bulunduğumuz her anın aynı kusursuz deneyimi sunması hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki söz konusu deneyimse tamam bitti diyeceğimiz bir varış noktası yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Fatma Turgut Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 12:52:31. #1.13#

title