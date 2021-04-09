Son dakika... Multinet Up'tan Ramazan için dijital koli
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Son dakika... Multinet Up'tan Ramazan için dijital koli

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Multinet Up'tan Ramazan için dijital koli

Son dakika haberi... Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile geleneksel Ramazan kolisi yardımlarına dijital bir alternatif sunuyor.

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Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile geleneksel Ramazan kolisi yardımlarına dijital bir alternatif sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, firmalar, Ramazan yardımlarında MultiGift'i tercih ediyor, yardımlarını ister hediye kartı ister dijital kod ile çalışanlarına kolay, temassız ve hijyenik bir şekilde ulaştırıyor.

Multinet Up, çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile Ramazan yardımı uygulamalarına dijital bir çözüm sunuyor. Fiziksel gıda kolileri hazırlamak yerine MulitGift'i tercih eden firmalar, çalışanlarını ister hediye kartıyla ister tamamen online bir şekilde tek tıkla ulaştırabilecekleri dijital kodlarla mutlu ediyor. Çalışanlar ise bakiyelerini ihtiyaç duydukları ürünlerde diledikleri gibi kullanabiliyor.

Kurumlara, çalışan sayısı fark etmeksizin tek fatura ile operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sağlayan MultiGift, Türkiye'nin 81 ilinde giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyasına ve elektroniğe kadar onlarca farklı kategoride 20 bin noktada geçerli.

Ramazan'da market alışverişlerinde ödemeler QR kodla

Multinet Up, hijyen önlemleri kapsamında daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilen QR kodla ödeme yöntemini MultiGift'in market kullanımlarında da devreye aldı. MultiGift kullanıcıları, artık Mopaş, KIM Market, Onur Market, Happy Center ve benzeri Türkiye genelinde binlerce markette QR kodla hızlı ve temassız ödeme imkanından yararlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak MultiGift'ın marka çözümleri A101, CarrefourSA, Trendyol ve benzerleri sayesinde, çalışanlar Ramazan'da ihtiyaçlarını tercihlerine göre ister fiziki marka kartlarla, ister temassız alışveriş güvenliğini sağlayan dijital kodlarla ödeyebiliyor. MulitGift'in Morhipo, Ikea, Vakko, Mavi gibi diğer marka çözümleri ise Ramazan Bayramı hediyelerinde ön plana çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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