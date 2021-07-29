Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal"ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu
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Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal"ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu

Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunda Mersin'in Tarsus ilçesinden geçti.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunda Mersin'in Tarsus ilçesinden geçti.

Mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımak amacıyla Gaziantep'ten yola çıkan kukla "Küçük Amal", Adana'nın ardından ilçeye geldi.

St. Paul Anıt Müzesinden ilk adımını atan "Küçük Amal" Türk ve Suriyeli çocuklar ile aileleri tarafından karşılandı.

Burada müzik eşliğinde dans eden "Küçük Amal", çocukların eşliğinde yürüyerek geldiği Ulu Cami'yi ziyaret etti. "Kukla Amal" Saydam Caddesi'ni takiben Kubat Paşa Medresesi Meydanı'na ulaştı.

Meydanda düzenlenen Slow Food Yeryüzü Pazarı etkinliğindeki stantları ziyaret eden "Kukla Amal"a vatandaşlarca hediyeler takdim edildi.

"Kukla Amal" daha sonra Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu ve katılımcılarca il merkezine uğurlandı.

Küçük Amal, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.

Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu
Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu
Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu
Son dakika... Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Tarsus oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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