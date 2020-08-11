Son Dakika: Mülteci çocuklar hayallerini gökyüzüne uçurdu
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Son Dakika: Mülteci çocuklar hayallerini gökyüzüne uçurdu

Son dakika gelişmesine göre Korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Ordu Sürdürülebilir Yaşam Merkezi ve Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde içlerine hayallerini yazdıkları uçurtmalar yaparak sahilde uçurdu.

Son Dakika: Mülteci çocuklar hayallerini gökyüzüne uçurdu
11.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:12

Korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Ordu Sürdürülebilir Yaşam Merkezi ve Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde içlerine hayallerini yazdıkları uçurtmalar yaparak sahilde uçurdu.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Ordu Sürdürülebilir Yaşam Merkezi ve Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Hayallerimizi Uçuruyoruz" etkinliğinde, 7-12 yaş aralığındaki 63 çocuk hayallerini yazdığı uçurtmaları uçurdu. Çocuklar, kendi başlarına bir uçurtma yapmanın keyfine varıp diledikleri gibi süsledikleri uçurtmalarını hayalleriyle bezedi. Daha sonra maskelerini takıp sahile giden çocuklar, hazırladıkları uçurtmaları uçurdu. Türk ve mülteci çocukların katılım gösterdiği bu etkinlikte, çocuklar kendi yaptıkları uçurtmalar ile karamsarlığa düşülebilen şu günlerde hayallerini ve hedeflerini tekrar hatırlayarak, bu etkinliğin kendilerine umut olduğunu ifade etti.

Etkinlik katılımcılarından 9 yaşındaki Ilaf Ali Abbas Al Bayatı, uçurtmasına yazdığı en büyük hayalinin herkesi iyileştirmek istediği için doktor olmak olduğunu söyleyerek, "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Evden çıkamadığımız ve arkadaşlarımızı ziyaret edemediğimiz için mutsuzum ama kardeşlerimle birlikte uçurtma yapmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Ilaf'ın okula bu sene başlamış olan 7 yaşındaki kardeşi Afnan ise tam okuluna ve arkadaşlarına alıştığı sırada okulların kapanmasından ve parka gidemediğinden ötürü mutsuz olduğunu söyleyerek, "Öğretmenimi çok seviyorum ve ben de büyüyünce çocuklara bir şeyler öğretmek için öğretmen olmak istiyorum" ifadelerini kaydetti. Afnan, uçurtmasını uçururken kendisini gökyüzüne yakın hissettiğini ifade etti.

Şura Ahretlikoğlu (7) da kardeşi ve kuzenleriyle birlikte yaptıkları uçurtmayı çok sevdiğini belirterek, uçurtmanın üzerine çocukların oyuncaklar ile daha çok oynayabilmesi ile ilgili hayal yazdıklarını kaydetti.

Ordu İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "SGDD-ASAM Ordu Ofisi ile Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak yarınlarımızın geleceği çocuklarımız için birçok uyum faaliyeti düzenliyoruz. Geçtiğimiz dönemde çocukların zamanlarının çoğunu okulda geçirmelerinden dolayı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde 'önce okulda sosyal uyum' diyerek Türk ve mülteci çocukların bir arada olabileceği etkinlikler gerçekleştirdik. Pandemi sürecinden dolayı ara verdiğimiz bu etkinliklere şimdi çevrim içi olarak devam ediyoruz. Çocukların evde kaldıkları ve karamsarlığa düştükleri şu günlerde hayallerinden vazgeçmeyerek yarınlara umutla bakabilmesi adına 'Hayallerimizi Uçuruyoruz' etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlik ile çocuklara bu sıkıntılı günlerin geçeceğini ve tekrar bir arada olacağımız günlerin yakın olduğunu hatırlatmak istedik. Çocuklardan aldığımız geri bildirim neticesinde etkinliğin amacına ulaşmış olduğunu gördüm" açıklamasında bulundu.

SGDD-ASAM Ordu Sürdürülebilir Yaşam Merkezi Merkez Yöneticisi Ayça Öztanır da düzenledikleri "Hayallerimizi Uçuruyoruz" etkinliğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Uzun süre evlerde vakit geçirilen koronavirüs döneminin ardından geçilen yeni normalleşme sürecinde, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak yetişkinlerin ve çocukların sosyalleşmelerine ve kendilerini iyi hissetmelerine katkı sağlamak için, çocukların evlerinden güvenle katılım gösterebilecekleri ve çevrim içi ortamda gerçekleştirilen etkinlikler düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sosyal uyum çalışmalarında ve etkinliklerde, Ordu ilindeki kamu kurumları, değerli desteklerini esirgememektedir. Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışmalarımızda bizi her daim desteklemektedir. Birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalardan biri de, mülteci ve Türk çocukların aileleri ile paylaşım yapabilmelerini, hayallerini uçurtmalara resmederek bu uçurtmaları uçurabilmelerini sağlayan 'Hayallerimizi Uçuruyoruz' etkinliği oldu. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ordu Temsilciliği olarak, çocukların okuldan uzak kaldıkları ve bir araya gelemedikleri bu zorlu pandemi sürecinde hayallerini, düşüncelerini paylaşmalarını ve sosyalleşebilmelerini desteklemek için etkinliklerimize devam edeceğiz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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