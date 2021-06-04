Son Dakika: Müjde belli oldu? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Ne kadar doğalgaz bulundu?
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Son Dakika: Müjde belli oldu? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Ne kadar doğalgaz bulundu?

Son Dakika: Müjde belli oldu? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Ne kadar doğalgaz bulundu?
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Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ne? Müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Yeni müjde! Ne

Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ne? Müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Yeni müjde!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE?

135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldı. Amasra Bölgesi'nde 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını Türkiye'ye yayacak Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyor. Törende milyonların heyecanla beklediği müjdeyi de duyuracak olan Erdoğan'ın Karadeniz'de yapılan yeni doğal gaz keşfini açıklaması bekleniyor. Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bugün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin ve MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, şimdi de Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyor. Erdoğan törende tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi de açıklayacak.

135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldı.

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