Son dakika... Muhtarlık seçiminde 3 akrabasını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet ve 18 yıla kadar hapis istendi
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Son dakika... Muhtarlık seçiminde 3 akrabasını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet ve 18 yıla kadar hapis istendi

Son dakika... Muhtarlık seçiminde 3 akrabasını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet ve 18 yıla kadar hapis istendi
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle arasında husumet bulunan bacanağı ile iki oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Turan Balıkcı için 2 kez müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle arasında husumet bulunan bacanağı ile iki oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Turan Balıkcı için 2 kez müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turan Balıkcı ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasında, maktul Adem Atçı'nın Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı olduğunu, mahallenin yeni muhtarı Turan Balıkcı ile maktul arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

Olay tarihinde sanık ve maktul arasında tartışma çıktığı ifade edilen mütalaada, "Çıkan tartışmada sanık Balıkcı'nın üzerinde bulunan silahla Atçı'ya ateş ettiği, Atçı'nın olay yerinde vefat ettiği, ardından sanığın diğer maktuller Zekeriya ve Faruk Atçı'nın yanlarına gittiği, burada da traktör kullanan Zekeriya ve römorktaki Faruk'a ateş etmeye başladığı, her iki şahsın da olay nedeniyle vefat ettiği anlaşılmıştır." tespitlerine yer verildi.

Mütalaada, sanık Balıkcı'nın, maktuller Zekeriya ve Faruk Atçı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 2 kez ayrı ayrı müebbet hapisle, maktul Adem Atçı'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan da 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyükler Mahallesi'nde muhtarlık yapan çiftçi Turan Balıkçı (42), 17 Mayıs 2019'da, kendisi gibi çiftçilik yapan, mahallenin eski muhtarı ve bacanağı olan Adem Atçı ile tarlada karşılaşmış, taraflar arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma sonrasında Balıkcı, tabancayla önce Adem Atçı'yı, daha sonra mahalle meydanına giderek Atçı'nın çocukları Faruk (22) ile Zekeriya'yı (20) öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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