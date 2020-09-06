Son dakika... Muhtar kayın biraderi tarafından silahla vuruldu
Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de bir muhtar kayın biraderinin silahlı saldırı sonucunda karnından vurularak yaralandı.
06.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:08
Kayseri'de bir muhtar kayın biraderinin silahlı saldırı sonucunda karnından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana gelen olayda muhtar S.D. kayın biraderi ile tartıştı. Çıkan tartışmada muhtar S.D. kayın biraderi tarafından 3 el ateş edilerek karnından yaralandı.
Yaralanan S.D. özel araçla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA