Son dakika... Muhtar kayın biraderi tarafından silahla vuruldu Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de bir muhtar kayın biraderinin silahlı saldırı sonucunda karnından vurularak yaralandı.

Kayseri'de bir muhtar kayın biraderinin silahlı saldırı sonucunda karnından vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana gelen olayda muhtar S.D. kayın biraderi ile tartıştı. Çıkan tartışmada muhtar S.D. kayın biraderi tarafından 3 el ateş edilerek karnından yaralandı. Yaralanan S.D. özel araçla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ Kaynak: İHA