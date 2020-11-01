Son dakika: Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
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Son dakika: Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

01.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:52
Son dakika: Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ancak enfeksiyon bulguları nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ancak enfeksiyon bulguları nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Enfeksiyon için yoğun tedavi uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup, genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

56 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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