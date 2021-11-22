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Son dakika! Muharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştı; hayatını kaybetti(2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Son dakika! Muharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştı; hayatını kaybetti(2)

Son dakika haberler... 'ÇOK ÜZGÜNÜZ'Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Muharrem Poyrazoğlu'nun ölümü, görev yaptığı Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde büyük üzüntü yarattı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Muharrem Poyrazoğlu'nun ölümü, görev yaptığı Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde büyük üzüntü yarattı. Okul müdürü Gökhan Vanlı, büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Hocamız biliyorsunuz hastalık dönüşünde Türkiye'ye mal oldu. Öğrencilerimizin onu karşılamaları, öğretmenlerimizin ona sevgisi, saygısı, Muharrem ağabeyimizin ağabeylikleri... Dost biriktirmişti. Dolayısıyla bizim için büyük bir sürpriz oldu. Tam iyileşti derken son zamanlarında görüşüyorduk, iyi haberler ini alıyorduk. Ama son 2 hafta içerisinde çok ağırlaştı. Arkadaşlarımız ziyaretlerine gittiler ama bizim için de Öğretmenler Günü arifesinde büyük bir sürpriz oldu. Çok üzgünüz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Okulumuzun başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" diye konuştu.


Son dakika! Muharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştı; hayatını kaybetti(2)

Son dakika! Muharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştı; hayatını kaybetti(2)

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri

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