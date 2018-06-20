Muharrem İnce: Seçimi Kimsenin Bilmediği Bir Yerde Takip Edeceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantısında İnce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BALKON KONUŞMASINI BİRİNCİ MECLİS'İN ÖNÜNDE YAPACAĞIM"

İnce özetle şunları söyledi:

Balkon konuşması yapacağım ama balkonda değil. Başladığımız yerde birinci meclisin önünde yapacağım. Yakışan budur. Seçimi Ankara'da, sizin ve kimsenin bilmediği bir yerde takip edeceğim.

AK Parti ilk kez seçim sonucunu öngöremiyor. Herkes kazanacak. AK Partililer de kazanacak. Tek kaybeden anket şirketleri olacak.

"BİNALİ YILDIRIM KİM?"

Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz. Binali Yıldırım kim? 24 Haziran'dan sonra milletvekili olacak, ben cumhurbaşkanı adayıyım.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU YARDIMCI OLACAK

Muharrem İnce ayrıca, seçimi kazandığı takdirde Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na başkan yardımcılığı teklif edeceğini açıkladı.