Muharrem İnce İBB Adayı Olacağı İddialarına Açıklık Getirdi

Muharrem İnce İBB adayı olacağı iddialarına açıklık getirerek, net bir dille yalanladı.

"REDDEDERİM"

HaberTürk yayınında konuşan Muharrem İnce, ''İstanbul Belediye Başkanlığı teklif edilirse reddederim. Ben cumhurbaşkanlığı koltuğunu istiyorum. Ülkeyi artık Başbakan değil, Cumhurbaşkanı yönetiyor. Bir siyasi parti liderinin, doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor. Ben cumhurbaşkanlığı seçiminin hazırlıklarını yapalım diyorum. Tüzüğümüzü değiştirelim. Bizim tüzükte üyenin milletvekilinin hiçbir hakkı yok, her şeyi MYK belirliyor. Tüzüğü değiştirelim, programı değiştirelim, üye sayımızı arttıralım'' şeklinde konuştu.