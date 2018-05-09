Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bu Akşam 21.00'de Görüşecek!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de görüşeceğini açıkladı. Edirne mitinginde konuşan ince görüşmenin AK Parti Genel Merkezi'nde olacağını duyurdu.

RAKİBİ OLARAK GÖSTERİLEN 3 İSMİ YANINA ÇAĞIRDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'deki seçim mitinginde konuştu. Adı cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı, AKP kurucularından Abdüllatif Şener de mitingde İnce'ye eşlik etti.

İnce bu üç ismi sahneye çağırarak ellerini havaya kaldırdı.

"BİZ KANDIRMAYACAĞIZ"

İnce, "Geleceğe dair sözü ben söylerim. Kadromuzu daha kurmadık. İcraatlarımızı millet görecek. Bu saatten sonra gelecek belgesi yayınlayamazsın sen. Ancak iflas belgesi yayınlarsın. Bizim dönemimizde asla kanmayacağız, kandırmayacağız. Birileri beni, ben de kandırmayacağım. Sloganımız , İnce eleyip sık dokuyacağız. Ben konuştukça bunlar zaten ince hastalığa yakalanacaklar. Bana oy verin diyor, vermeyen münafıktır diyor. Münafık, kafirlikten sonra gelir İslam'da. Ben de diyorum ki, oy vermeyin münafık olmazsınız" dedi.