Muharrem İnce, Çarşamba Günü Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Edecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Cezaevinde yatan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba günü cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:



"BU DEVRİMİ MİLLET GERÇEKLEŞTİRECEK"

"Bir mutlu azınlık var, bundan başka toplumun büyük bölümü mutsuz. Erdoğan inince ne olur? Döviz inerse, dolar, euro inerse, işsizlik rakamları inerse, enflasyon inerse bunlar olacaksa, gübre mazot fiyatı inerse, Erdoğan da insin kardeşim buradan. 80 milyondan daha mı değerli yani?

Derdimiz o değil, derdimiz bozuk düzen. Medya susmuş, sesini çıkaramıyor yani. Manşete koyamaz, iş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok, medyadan ve iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu fakir fukara millete güveniyorum. Bu devrimi millet gerçekleştirecek. Ben o fakir milletime inanıyorum.

Çanakkale'de Dumlupınar'da nasıl imanıyla mücadele ettiyse, bu kampanyada da bir savaş gibi değil ama bir zafer kazanmak için uğraşarak, savaşta kan seçimde ter dökülür. İkisinde de bir çalışma gereklidir. Ne iş dünyasına güvenim var, ne medyaya, ne medya patronlarına güvenim var. Sizlerin de içinizin kan ağladığını biliyorum. İşinizden olmamak uğruna bazı şeyleri göremediğinizi ben de biliyorum.

"GELİN TELEVİZYONLARDA TARTIŞALIM"

Kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak ilk kez. Endüstri 4,0 diyen cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin gündemi de bu olacak ve TV'lerdeki tartışmalar da bunlar olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için hayallerimi anlatacağım. Sizler aracılığıyla bunları milletimizle paylaşacağım.

Bir öneride bulunuyorum. Dün Sayın Erdoğan diyor ki 'muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız' Güzel, mutlu oldum. Çağdaş düzeyi geçmiş toplumlarda seçimler şöyle oluyor. Adaylar TV programlarına çıkıyor tartışıyorlar. Ben hazırım, adaylığı kesinleşmiş 5 aday; Sayın Erdoğan ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsunuz muasır medeniyet seviyesini geçeceğiz, o ülkelerde nasıl oluyorsa bizde de öyle olsun. Gelin televizyonlarda tartışalım.

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİM, AKŞENER VE ERDOĞAN'DAN CEVAP BEKLİYORUM

17:30'da Sayın Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'dan da cevap bekliyorum.