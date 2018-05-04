Muharrem İnce Aday Olduktan Sonra İlk Kez Halka Hitap Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birinci Meclis önünde konuştu.

CUMA NAMAZINI HACI BAYRAM'DA KILDI

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı​ Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti. İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada mini bir miting yaptı.İ

"SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"

Burada yaptığı konuşmada seçime ilişkin ilk mitingin memleketi Yalova'ya yarın yapılacağını söyleyen İnce "51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 1.30'da bile çalışacağız" dedi.

İnce kısa tuttuğu konuşmasında şunları söyledi;

"Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım. Gece 01.30'de mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak yok. Sloganımız "mazeret yok marifet var". Benim ustam sayın Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova'da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı'nı…