Son dakika... Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl