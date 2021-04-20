Son dakika: MUĞLA Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
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Son dakika: MUĞLA Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra vücudununun 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra vücudununun 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Cavit AKGÜN-MUĞLA/DHA

Son dakika: MUĞLA Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
Son dakika: MUĞLA Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
Son dakika: MUĞLA Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
Son dakika: MUĞLA Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
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