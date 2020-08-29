Son Dakika: MUĞLA Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
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Son Dakika: MUĞLA Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Son dakika haberleri... Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldıMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

29.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:42

Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Fethiye'de itfaiye ekipleri, yavru bir köpeğin butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkıştığı ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkararak yavru köpek, sahibine teslim edildi.

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Son Dakika: MUĞLA Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: DHA

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