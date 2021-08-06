Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Seda Sayan Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Caner Erkin Nihat Özdemir Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:36:54. #1.14#

title