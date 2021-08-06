Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç