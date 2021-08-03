Son Dakika | Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, AA muhabirine, yangının ormanlık alanda olduğunu ancak tedbir amaçlı bölgeye yakın 15 evin boşaltıldığını söyledi.

Yıldız, ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Menteşe Belediyesi ekipleri de evlerini boşaltan vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç