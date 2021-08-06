Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.

Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Tuğba Özay Şahan Gökbakar
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:33:06. #1.16#

title