Son Dakika | Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç