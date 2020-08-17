Son Dakika: Muğla Milas'ta orman yangını Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Milas ilçesi Kayadere Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesi Kayadere Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Yangın, Milas'ın Kayadere Mahallesi'nde saat: 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havdan ve karadan müdahale ederken, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer yangını kontrol altına almak için yangında görev yapıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA