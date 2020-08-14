Son Dakika | Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 13 kişi daha tutuklandı Son dakika haberi: Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü daha tutuklandı.

Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden birinin tutuklandığı, 6 kişinin adli kontrol şartı, 2 kişinin de idari para cezasıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 12 Ağustos'ta, Bodrum ilçesi ile İzmir'de belirlenen evlere düzenlenen fuhuş operasyonda 19 kişi yakalanmış, fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

Kaynak: AA