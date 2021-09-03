Son dakika: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşlardan yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla, Şanlıurfa, Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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