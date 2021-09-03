Son dakika: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.