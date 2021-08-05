Son Dakika | Muğla Kumlukbük'te çıkan yangın, karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü
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Son Dakika | Muğla Kumlukbük'te çıkan yangın, karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Son Dakika | Muğla Kumlukbük'te çıkan yangın, karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

KIYEM'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, karadan müdahalemizle büyümeden söndürüldü. Gönüllü kuruluşlardan gelen yardım malzemeleri, ekiplerimizce ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıldı. Kıyıkışlacık ve Ufuk Tersanesi'ndeki tankerlere denizden su pompalandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Son Dakika | Muğla Kumlukbük'te çıkan yangın, karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Haberler Ekonomi
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