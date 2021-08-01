Son Dakika: Muğla Datça'da deprem mi oldu? Datça'da deprem kaç şiddetinde? 31 Temmuz 2021 depremi...

Son dakika: Türkiye odak artarda gerçekleşen orman yangınlarına odaklanmışken gelen deprem haberi korku yarattı. Peki, Muğla Datça'da deprem mi oldu? Datça'da deprem kaç şiddetinde? 31 Temmuz 2021 depremi...

Türkiye'de doğal afetler konusunda son dönemde talihsiz bir dönem yaşamakta. Birçok farklı yerde gerçekleşen orman yangınlarının ardından önce gelen sel haberlerinin ardından bu sefer Muğla'nın Datça ilçesinden deprem haberi geldi. İşte Muğla Datça depremi hakkındaki detaylar.

DATÇA'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?



31 Temmuz 2021 tarihinde AFAD Türkiye verilerine göre Ege Denizi'nde, Datça'ya (Mugla) 44.97 km. uzaklığında, saat 22:57'de, 4.5 (Mw) büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlarda korku yaşanırken, şuan için can ve mal kaybı yaşandığına dair bir açıklama olmamakta. Deprem Ege kıyısında bulunan ve Muğla'ya komşu illerde de hissedildi.

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OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Daha sonra AFAD'dan gelen bir açıklamada ise "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

AFAD LİSTESİ