Son dakika... Muğla'daki yangın sırasında helikopterden bırakılan suyun altında kalan kişi şans eseri yaralanmadı
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Son dakika... Muğla'daki yangın sırasında helikopterden bırakılan suyun altında kalan kişi şans eseri yaralanmadı

Son dakika... Muğla'daki yangın sırasında helikopterden bırakılan suyun altında kalan kişi şans eseri yaralanmadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'da devam eden yangınların söndürülmesi için gönüllü olarak orman işçilerine yardım ederken helikopterden atılan su üstüne düşen Eşref Aşkan, olaydan yara almadan kurtuldu.

Muğla'da devam eden yangınların söndürülmesi için gönüllü olarak orman işçilerine yardım ederken helikopterden atılan su üstüne düşen Eşref Aşkan, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aşkan, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Çökek Mahallesi'nde, ormanlık alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışan orman işçilerine yardıma gittiğini söyledi.

Aşkan, yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması ve en kısa zamanda söndürülmesi için diğer vatandaşlarla işçilere yardım ettiklerini belirterek, "Yangının artmasına sebep olacak çalı çırpıları uzaklaştırmaya, ufak ateşleri söndürmeye çalışıyorduk. O sırada yangına müdahale eden helikopter taşıdığı suyu üzerimize bıraktı." dedi.

Aşkan, yangınların söndürülmesine katkı sağlayabilmek için yarın tekrar çalışmalara katılacağını ifade etti.

Bu arada Aşkan'ın olay anında cep telefonuyla çektiği görüntülerde, üzerine helikopterden su atıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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