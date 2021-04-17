Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
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Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde iki ayrı orman yangın çıktı. Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde ve Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlarına orman söndürme ekipleri anında müdahale etti. Her iki bölgede çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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