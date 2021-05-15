Son dakika! Muğla'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kargınkürü Mahallesi Konak Kemeri mevkisinde makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Yangında makilik alan ile çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç