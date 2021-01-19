Son Dakika | Muğla'da yangın çıkan park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Armutalan Mahallesi 271 Sokak'ta park halindeki 48 AEC 862 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, park halindeki bir başka araca daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen