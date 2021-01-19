Son Dakika | Muğla'da yangın çıkan park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi
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Son Dakika | Muğla'da yangın çıkan park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

19.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:05
Son Dakika | Muğla'da yangın çıkan park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Armutalan Mahallesi 271 Sokak'ta park halindeki 48 AEC 862 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, park halindeki bir başka araca daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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