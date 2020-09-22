Son dakika! Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle denize düşen Alman kadın hayatını kaybetti.

Son dakika! Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü
22.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:57

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle denize düşen Alman kadın hayatını kaybetti.

Samine Maag (46) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yaptı.

Maag, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü. Alman kadının düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ölüdeniz Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botla ulaştığı Maag'ı sahile getirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Maag'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Volkan Bozkır Erkan Kandemir
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Cimilli İbo Aytaç Ağırlar
Spor Babel Sörloth Okan Buruk Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 14:57:28. #1.14#
title