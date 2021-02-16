Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
16.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:45
Muğla'nın Datça ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Site içindeki 3 katlı villanın çatısından alevler yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan