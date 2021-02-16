Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

16.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:45

Muğla'nın Datça ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Site içindeki 3 katlı villanın çatısından alevler yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry İrem Derici Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:45:34. #1.14#
title