Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı
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Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltıMUĞLA'nın Milas ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, orgun hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, orgun hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, orgun hoparlörüne zulalanmış 70 gram metamfetamin, 12 gram skunk ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.B., gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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