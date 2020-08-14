Son dakika... Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı yakalandı.
14.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:22
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı yakalandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen otomobil yol kontrol noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada 120 gram skunk ve 30 gram kokain ele geçirildi.
Otomobilde bulunan A.K. ve M.G. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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Kaynak: AA