Son dakika... Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri: Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı yakalandı. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen otomobil yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram skunk ve 30 gram kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.K. ve M.G. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Kaynak: AA