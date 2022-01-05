Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Marmaris grup Amirliği ekipleri, M.C. isimli kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine üst araması yaptı.

Ekipler, üst ve ikamet aramasında, bir miktar çeşitli uyuşturucu madde, bir miktar kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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