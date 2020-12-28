Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

28.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:54
Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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